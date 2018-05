Silkeborg-træner: Vi holdt finalen i live til det sidste

I slutfasen kunne han se Magnus Mattsson misbruge en chance for at bringe Silkeborg på 2-2 med et skud over mål, inden Kamil Wilczek cementerede Brøndby-sejren med en scoring i overtiden.

- Det var en chance, der var så stor, at vi burde have scoret på den.

- Havde Magnus udlignet, så kunne vi nok godt have holdt det den ordinære tid ud, og så havde vi spillet endnu. Det kunne vi have håbet på.

- Vi gjorde det hæderligt, men finalen fik også den rigtige vinder, siger Peter Sørensen.

Den georgiske angriber Davit Skhirtladze bragte efter godt en halv times spil Silkeborg foran med 1-0, men Brøndby svarede hurtigt igen med to scoringer efter hjørnespark.

- Jeg er utilfreds med, at de scorede på to standardsituationer, siger Silkeborg-træneren.

Trods nederlaget i en larmende kulisse med 31.027 tilskuere i Parken stod Peter Sørensen bagefter med et smil om munden, men han afviste, at han var glad.

- Det er jeg ikke. Men det har været en stor oplevelse for os alle sammen. Vi endte ikke som statister, og vi bidrog til, at folk fik en flot kamp, siger han.

Efter nederlaget i pokalfinalen melder hverdagen sig igen i Silkeborg, der kæmper for at undgå nedrykning fra Superligaen.

På søndag venter en vigtig hjemmekamp mod Lyngby, der vandt det første playoffopgør mellem de to klubber med 2-1.

Peter Sørensen tror, at hans spillere kan bruge pokalnederlaget til noget positivt i nedrykningskampen.

- Vi var med og gjorde det, vi kunne. Det var ikke godt nok mod Brøndby, men kan vi gøre det lige så godt i resten af sæsonen, så tror jeg, at det ender godt for os alligevel.

- Også selv om vi har tabt, og mine spillere er skuffede og hænger med hovederne.

- Jeg tror alligevel, at der i morgen vil være så mange lykønskninger for en flot indsats, at de vil indse, at det var en flot præstation, selv om det ikke var nok. Det kan vi godt bruge videre, mener Peter Sørensen.

Silkeborg har vundet pokaltitlen en enkelt gang. Det var i 2001. Brøndby har med torsdagen finalesejr taget titlen syv gange.