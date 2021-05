Silkeborg straffer Esbjergs ti mand i topkamp

Det lugter mere og mere af superligafodbold efter sommerferien for Silkeborg IF.

Silkeborgs mål blev scoret med cirka fem minutters mellemrum i midten af anden halvleg, efter at Esbjerg var blevet reduceret til ti mand.

Sejren sender i hvert fald for en stund Silkeborg op på førstepladsen i landets næstbedste fodboldrække.

Silkeborg har et point mere end Viborg på andenpladsen, der har spillet en kamp færre.

Esbjerg kan nu blive hægtet endnu mere af i oprykningskampen. Med blot fem kampe tilbage har vestjyderne otte point op til Viborg - der som bekendt har spillet en kamp færre - og ti op til Silkeborg.

Der var gang i den i første halvleg torsdag, der trods gode muligheder i begge ender endte, som den startede, med 0-0 på måltavlen.

Silkeborg-målmand Patrik Gunnarsson måtte blandt andet hive en flot redning frem for at afværge et Esbjerg-mål, ligesom hjemmeholdet to gange i samme sekvens sendte bolden på overliggeren.

Cirka midtvejs i anden halvleg begyndte bolden dog at finde vej til målnettet.

Det hele blev udløst af en udvisning til Esbjergs Rodolph Austin, der nedlagde Silkeborgs Magnus Mattsson i feltet.

Mattsson omsatte selv det efterfølgende straffespark til mål og sendte Silkeborg på vinderkurs.

Kun en håndfuld minutter efter åbningsmålet blev det 2-0, da Nicklas Helenius pandede et indlæg i kassen og stoppede en måltørke, der havde varet i seks kampe.

Silkeborg kørte derefter sejren sikkert i hus.

I den anden ende af 1. division vandt Hobro for første gang i 2021, da Fremad Amager blev slået med 2-0 i nedrykningsspillet. Sejren betyder, at Hobro har seks point ned til første hold under nedrykningsstregen.

Det er Skive, der torsdag slog det andet hold under nedrykningsstregen, Vendsyssel, med 2-1, så de to mandskaber byttede pladser i bunden.