Silkeborg-stopper har savnet fodbold på højeste niveau

- Det var virkelig dejligt at være tilbage. Jeg har savnet at spille fodbold, så det var rigtig dejligt at få en hel kamp på højeste niveau. Det var skønt, siger Simon Jakobsen.

Man kunne fristes til at tro, at Simon Jakobsen kunne mærke, at det var længe siden, at han har spillet en hel kamp. Men spørger man hovedpersonen selv, så mærkede han overraskende lidt til det.

- Jeg kunne mærke det overraskende lidt. Jeg kunne måske godt mærke, at jeg var lidt træt til sidst, men det kan jeg også være i andre kampe, for det er forskelligt, hvordan kampene forløber.

- I forhold til indgreb, duelspil og omgang med bolden, der synes jeg egentlig, at jeg faldt hurtigt ind og var god særligt i første halvleg. Så jeg var egentlig lidt overrasket over, at det fungerede så godt, siger han.

De fremmødte Silkeborg-fans virkede til at være glade for, at Simon Jakobsen var tilbage på banen, og det lagde den blonde forsvarsspiller mærke til.

- Det syntes jeg, var rigtig dejligt. Da jeg gik rundt her efter kampen, der var folk glade for at se mig igen, og jeg var også glad for at se dem igen. Det er dejligt at mærke, at fansene sætter pris på, at jeg spiller, siger han.

Silkeborgs cheftræner, Kent Nielsen, var efter kampen overordnet tilfreds med Simon Jakobsens præstation.

- Alt i alt havde Simon Jakobsen nogle gode situationer. Han blev dog lidt udfordret i anden halvleg, hvor vi skulle forsvare så meget, som vi skulle, siger Kent Nielsen.

Simon Jakobsen har muligheden for at være i startopstillingen igen, når Silkeborg møder FC Midtjylland på udebane i næste spillerunde.