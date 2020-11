Silkeborg smider tre føringer i drama mod FC Helsingør

Silkeborg ligger fortsat på en oprykningsplads i 1. Division, men holdet forpassede lørdag chancen for at hale maksimalt ind på rækkens førerhold, Viborg.

Silkeborg, der kom til kampen med tre sejre i træk, ligger nummer to med 25 point for 12 kampe, mens Viborg har 30. FC Fredericia har 23 på tredjepladsen, og så følger med 20 point Esbjerg, der har spillet to kampe færre.

Der var en underholdene og chancerig affære i Silkeborg. Kampen sprudlede fra start, og efter bare fem minutter var begge hold på tavlen.

I det tredje minut fik hjemmeholdet en drømmestart, da Mads Kaalund blev spillet helt blank foran mål, og han skulle bare sætte indersiden på bolden for at score til 1-0.

Mere spektakulær var Jonas Henriksens udligning et par minutter senere. Med ryggen til mål blandt venner og fjender på kanten af feltet sparkede han elegant bolden i målhjørnet til 1-1.

Silkeborg havde flest chancer i første halvleg, og blandt andet stolpen reddede for udeholdet.

Kort før pausen kom Silkeborg-føringen så. Med en dyb aflevering flænsede Nicolai Vallys Helsingør-forsvaret, og unge Anders Klynge udnyttede friløberen ved at sparke bolden fladt under keeper Kevin Stuhr Ellegaard til 2-1.

I anden halvleg havde Silkeborg chancer til at lukke kampen, men Helsingør var heller ikke ueffen i den anden ende. 20 minutter før tid førte det til ny udligning ved Jeppe Kjær.

Begge hold angreb for at vinde i den sidste del, og der skulle en soloaktion til at sende Silkeborg på vinderkurs igen.

Sebastian Jørgensen erobrede bolden, før han afdriblede tre modstandere og scorede med en afslutning lige uden for feltet.

Helsingør jagtede udligningen intenst i de døende minutter, og i det sidste tillægsminut headede Jeppe Kjær 3-3-målet ind fra klos hold efter et hjørnespark.

Med det uafgjorte resultat ligger Helsingør nummer seks med 17 point.

I lørdagens anden kamp vandt Hvidovre hjemme med 2-0 over Vendsyssel FF. Hvidovre ligger nummer ni med 13 point, mens Vendsyssel er næstsidst med otte point.