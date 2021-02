Silkeborg slår Esbjerg og sætter ild i oprykningskampen

Gæsterne lagde stærkt ud, og Silkeborg havde allerede haft et nærgående forsøg, da Helenius efter små ti minutter gjorde det til 1-0.

Med Nicklas Helenius som dobbelt målscorer vandt midtjyderne torsdag med 2-1 på udebane over Esbjerg.

Silkeborg er for alvor tilbage i kampen om oprykning til Superligaen.

En velspillende Sebastian Jørgensen angreb over højrekanten og spillede på tværs, hvor Helenius kunne prikke Silkeborg foran.

Kort efter var den gal igen i Esbjergs forsvar. Denne gang blev Silkeborgs Rasmus Carstensen fældet af Clinton Antwi, hvilket udløste et straffespark til gæsterne.

Det blev udnyttet af Nicklas Helenius, der dog måtte se Mads Kikkenborg i Esbjerg-målet få hånden på. Bolden endte alligevel bag Kikkenborg, så Silkeborg kom på 2-0.

Helenius har fået et fremragende comeback i Silkeborg med seks mål i sine tre første kampe.

Esbjerg havde svært ved at spille sig til de helt store chancer. Der skulle gå hele 26 minutter, før Jakob Ankersen havde hjemmeholdets første forsøg, men hans langskud røg langt over mål.

Kampens betydning kunne tydeligt mærkes på de to hold, der gik hårdt ind i duellerne.

I slutningen af første halvleg gik Esbjergs Christian Køhler og gæsternes Mark Brink hårdt ind i en tackling, hvor Brink slog skinnebenet. Det var sandsynligvis årsagen til, at Silkeborg-spilleren midtvejs i anden halvleg måtte trække sig.

Kort efter kom Esbjerg til holdets største chance, da et frispark nåede frem til Rodolph Austin, som headede lige forbi stolpen.

Esbjerg satte nu Silkeborg under et voldsomt pres, og Joni Kauko havde chancen på et hovedstød, men missede sit forsøg.

Med fire minutter tilbage fik Kjartan Finnbogason reduceret, da Esbjerg-angriberen var hurtig over en ripost efter et skud fra Nicklas Strunck.

Silkeborg-keeper Patrik Gunnarsson boksede lige ud i panden på Finnbogason, der fra kort afstand headede bolden i mål til 1-2.

Med sejren har Silkeborg nu kun to point op til esbjergenserne på andenpladsen. Der er yderligere to point op til Viborg, der dog har spillet en kamp færre end de to øvrige tophold.

Viborg, Esbjerg og Silkeborg er gået i udbrud og har et stort hul ned til de nærmeste forfølgere.

De to bedste hold i 1. division rykker op i Superligaen.