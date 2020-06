Silkeborg retter fokus på talenter efter nedrykning

- I bestræbelserne på at redde os har vi hentet spillere ind på aftaler af kortere varighed, blandt andet lejeaftaler. Det gjorde vi for at give os selv de bedste muligheder for at overleve.

- Det lykkedes ikke, så nu skal vi tilbage og have fuld fokus på klubbens strategi: At udvikle egne spillere og implementere dem på klubbens førstehold, siger sportschef Jesper Stüker til klubbens hjemmeside.

Seks spillere har ved sæsonens udgang kontraktudløb, og deres situationer er endnu uafklaret.

- Med nederlaget står vi over for en ny virkelighed. Jeg vil bruge de kommende dage på at snakke tingene grundigt igennem med hver enkelt, så vi ved, hvor vi hver især står.

- Jeg forestiller mig en trup med 20-21 fuldtidsspillere, men hvor mange, der forlader os, og hvor meget nyt, vi skal hente ind, er endnu for tidligt at sige noget om.

- Det handler overordnet om at skabe en balance, så vi følger strategien og samtidig kan være konkurrencedygtige, siger Jesper Stüker.

Silkeborg-direktør Kent Madsen erkender, at holdet var for dårligt i begyndelsen af sæsonen - og det medførte for mange tabte kampe.

- Vi overvurderede nok styrken i vores trup efter oprykningen, og det efterslæb, det skabte, fik vi aldrig indhentet, selv om vi har været konkurrencedygtige i 2020 og de sidste måneder af 2019, mener Kent Madsen.

Målet er at rykke op med det samme trods en trimmet trup og brug af flere talenter.

- Der er styr på situationen - desværre er vi jo trænet i dette her, så Silkeborg vil stadig ligne sig selv.

- Vi kommer til at have en lidt mindre trup, men det ændrer ikke på, at vi har et klart mål: Vi skal tilbage i Superligaen, siger Kent Madsen.