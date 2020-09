Silkeborg rejser sig og tager sæsonens første sejr

Dermed fik superliganedrykkerne oprejsning efter et skuffende nederlag til FC Helsingør i sidste uges sæsonpremiere i 1. Division.

Her blev Skive på Jysk Park i Silkeborg slået 2-0.

Silkeborg kunne onsdag sætte de første point ind på kontoen i jagten på et comeback til Superligaen.

Skive har stadig de første point til gode efter også at have tabt i første runde.

Første halvleg onsdag endte, som den startede, med 0-0 på måltavlen. Hjemmeholdet var ganske vist i kontrol, men det kneb med at komme frem til de store chancer. Når det i enkelte tilfælde lykkedes, manglede skarpheden.

Tendensen fortsatte fra anden halvlegs start. Silkeborg sad på bolden og havde tydeligvis mere individuel kvalitet, men når det gjaldt, svigtede afslutningerne.

Lige indtil der var gået cirka et kvarter. Så fik Emil Holten prikket hul på målbylden. Silkeborg erobrede bolden midt på banen. Den endte lidt uden for feltet i fødderne på Holten, der hurtigt lagde den til rette og bankede 1-0-scoringen i kassen.

Herefter slækkede hjemmeholdet en smule på presset, og Skive fik sammensat et par angreb. Men helt farligt blev det aldrig, og så slog Silkeborg til igen.

Efter lidt rodet spil i Skive-feltet sparkede kun 20 år gamle Sebastian Jørgensen bolden i mål til slutresultatet.

Nedrykkerne fra Esbjerg tog sæsonens anden sejr, selv om holdet ikke imponerede stort hjemme mod HB Køge. En scoring allerede i kampens andet minut af Yuri Yakovenko var nok til at sikre en 1-0-sejr til vestjyderne.

Sidste sæsons nummer to i landets næstbedste række, Viborg, fik sæsonens første sejr, da Kolding IF blev slået med 4-2 i domkirkebyen. Jeff Mensah blev dobbelt målscorer for Viborg.