Silkeborg-manager efter drama: Fuldstændigt uvirkeligt

Silkeborg IF sikrede sig mandag endnu en chance for at blive i Alka Superligaen med en 4-3-sejr over Helsingør og dermed en samlet 5-4-sejr.

Stopperen Tobias Salquist reddede således to gange bolden på selve målstregen. Blandt andet i de døende sekunder, hvor han forhindrede en scoring, der havde sendt Silkeborg i 1. division.

- Det var fuldstændigt uvirkeligt at stå på sidelinjen og se sæsonen blive endegyldigt afgjort på den måde, siger en tydeligt lettet Peter Sørensen og tilføjer om dramaet:

- Sæsonen kunne have smuldret, fordi vi nok engang satte en tomålsføring over styr. Vi blev spændt for vognen, og så måtte vi trække den op ad bakke.

Salquist blev helten i slutsekunderne med sin aktion på stregen.

- Det var rent instinkt. Jeg tog den ene side, og heldigvis kom bolden der, og jeg fik den skudt væk, siger forsvarsspilleren, der nu ser frem mod to altafgørende opgør mod 1. divisions nummer to, Esbjerg.

- Denne kamp giver os noget hår på brystet, og den er også et wake up-call. Alt kan ske, og vi skal ikke vide os sikre på noget som helst.

Peter Sørensen føler med Helsingør, der må en tur ned i 1. division.

- Jeg kan godt forstå, hvis de er utroligt skuffede. Når man ser tilbage på vores to kampe, scorede vi i de sidste sekunder derovre, og de havde meget store chancer for at score yderligere i denne kamp.

- Jeg forstår godt, hvis de er slået ud over det samlede nederlag, siger Silkeborg-træneren.

Silkeborg har torsdag hjemmebane i det første opgør mod Esbjerg. Søndag afvikles returkampen i Esbjerg.