Silkeborg lejer succesfuld Viborg-keeper i Brentford

Med aftalen har Silkeborg løst det målmandsproblem, der opstod, da Oscar Hedvall pådrog sig en alvorlig skade 12. december mod Fredericia.

Gunnarsson har allerede gjort sig godt bemærket i den næstbedste række. I efteråret var han udlejet til Viborg FF, hvor han spillede en vigtig rolle i holdets ubesejrede halvsæson.

I de 12 kampe, han vogtede målet, blev der kun scoret ni mål på ham, og fire gange holdt han nullet, påpeger Silkeborg.

Derfor føler man, at der er fundet en god løsning, siger Silkeborg-sportschef Jesper Stüker.

- Patrik har i Viborg vist, at han er en dygtig målmand. Det fik vi jo at mærke på egen krop i de to kampe mod Viborg, hvor det på trods af mange chancer ikke lykkedes os at vinde.

- Og han har også i de øvrige kampe vist, at han har et højt niveau, siger sportschefen.

I vinterpausen ligger Silkeborg nummer tre med 31 point bag Viborg og Esbjerg med 38. De to bedste rykker op i Superligaen.