Silkeborg lægger afstand til Esbjerg i oprykningsduel

Silkeborg fortsætter sit forrygende forår. Lørdag vandt holdet 3-0 på udebane over HB Køge, og dermed har midtjyderne hentet 25 af 27 mulige point i foråret.

Viborg fører 1. division ret komfortabelt, men med sejren åbner Silkeborg på andenpladsen et forspring ned til Esbjerg på tredjepladsen på fire point. Nummer et og to rykker op i Superligaen.