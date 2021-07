Silkeborg er på ny overlevelsesmission i Superligaen

I de ni sæsoner siden 2013 er Silkeborg rykket op i landets bedste række fire gange og rykket ned fire gange, og nu satser klubben på at komme ud af rollen som elevatorhold.

Silkeborg har et altoverskyggende mål for denne sæson, og det er overlevelse i Superligaen.

Kent Madsen, direktør i Silkeborg, knytter sin optimisme til det faktum, at cheftræner Kent Nielsen nu har været ved roret i længere tid.

- Kent Nielsen har været her i to sæsoner, og vi synes, det er gået spillemæssigt fremad i hver halvsæson, han har været her.

- Så vi er glade for ham, og der har slet ikke været nogle overvejelser om at lave om på det, siger Kent Madsen.

Direktøren melder om en sund økonomi og solid forretning i Silkeborg, og han vurderer, at holdet står bedre rustet end for to år siden, hvor missionen var den samme.

- Jeg føler, vi er bedre. Men måske først og fremmest bedre, fordi mange har været her i lang tid og med den samme træner.

- Sidste gang skiftede vi træner i forbindelse med oprykningen. Det gjorde, at der var nye ting, der skulle implementeres.

- Nu går Kent Nielsen ud til sin tredje sæson, og han har arbejdet målrettet i mere end to år med det materiale, der er her. Og han har sat det sammen, som han gerne vil have det.

- Vi synes, vi er bedre rustet, men det er ikke det samme som at sige, at jeg tror, det bliver let, siger Kent Madsen.

Silkeborg endte på andenpladsen i 1. division efter Viborg, som endte som den anden oprykker.

- Vi ved godt, at Superligaen er en helt anden udfordring end 1. division. Det er et ganske andet niveau. Vi er en af de klubber med de mindste budgetter. Måske sammen med den anden oprykker, Viborg.

- Det er David mod Goliat. Vi skal virkelig gøre vores yderste for at klare os godt i den række. Vores målsætning er helt enkel for en oprykker. Det er at se, om ikke vi kan blive hængende, siger han.

Silkeborg åbner sæsonen hjemme mod Sønderjyske mandag aften.