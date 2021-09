Silkeborg efter fire mål: Vi lukker munden på kritikere

Holdet fra Søhøjlandet glæder sig over, at man med de mange mål gav svar på tiltale til de folk, der har kritiseret holdets mangel på effektivitet. Det siger søndagens dobbelte Silkeborg-målscorer, Sebastian Jørgensen.

- Det var selvfølgelig dejligt og en stor lettelse, nu når der er mange, der har sagt, at vi ikke kan lave mål, efter det har haltet på den front.

- At vi så går ud og scorer fire og endda kunne have lavet flere, gør jo, at vi kan modsige kritikerne på den måde.

- Men folk kan bare snakke. Jeg synes, vi har mange, der kan lave mål, og som byder sig til, siger 21-årige Jørgensen, som har lavet fire mål i indeværende sæson.

Silkeborgs fire mål i kampen glæder naturligvis cheftræner Kent Nielsen, som dog mener, at holdet sagtens kunne have lavet endnu flere mål i kampen.

- Jeg er irriteret over, at vi ikke scorede flere, for vi havde nogle meget, meget store chancer.

- Hvis der er noget, vi skal blive bedre til, så er det at score mere, for der har vi ikke været dygtige nok i sæsonen indtil nu.

- Det er godt at score fire, og det var fint, men det var også en forudsætning i kampen, fordi Vejle scorede to.

- Jeg synes dog, at vores offensive spil generelt er godt og seværdigt, og det er svært for modstanderne at dæmme op for, siger han.

Selv om Silkeborg er tilfreds med den offensive indsats, mener Vejles cheftræner, Peter Sørensen, at mange af gæsternes mål kom på bekostning af store Vejle-fejl.

- Vi slap jo nogle mål ind, som, jeg tænker, var ubegribelige. Det var ikke bare ét mål, men tre af målene, som så meget akavede ud, siger han.

At Silkeborgs mål kom efter Vejle-fejl er Silkeborgs Sebastian Jørgensen dog ikke for fin til at erkende.

- Man kan nok argumentere for, at Vejle ikke så for godt ud i forsvaret, men det kulminerede også i dag for os, hvor det hele lykkedes med kombinationerne, siger tomålsskytten.

Silkeborg tager i næste runde af Superligaen imod FC Nordsjælland, som tidligere søndag lukkede hele fem mål ind i 1-5-nederlaget til FC København. Vejle skal en tur til Odense fredag og spille mod OB.