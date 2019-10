Silkeborg-duo strålede på landsholdet: Det er surrealistisk

- Et eller andet sted er det jo surrealistisk. Det er noget, vi begge har drømt om, og det er helt fantastisk, at vi kan gøre det sammen, siger Kasper Dolberg.

- Det er specielt at spille sammen på landsholdet, det er det da. Når man kan løbe ud til ham for at fejre målet, så krammer man lige lidt ekstra hårdt. Det er fedt, det er noget helt specielt, siger Kasper Dolberg.

Robert Skov håber, at den tidligere Silkeborg-duo får lov til at sætte hinanden i scene flere gange på landsholdet.

- Forhåbentlig kommer vi til at lykkes med det samme et par gange i fremtiden. Det var rigtig dejligt, og det er jo en speciel historie med os - og for os. Bare at snakke om det rører mig på en eller anden måde, fordi vi står sammen og oplever ting sammen, efter at vi har kendt hinanden i så mange år.

- Rørt er måske et stort ord, men det er specielt. Der ligger nogle følelser bagved, og det er unikt, at vi står her sammen og kan lave assist til hinanden og score. Det er jeg utrolig stolt af og glad for, siger Robert Skov.

Kasper Dolberg scorede også målet til 3-0 i anden halvleg, da han udnyttede et oplæg fra Henrik Dalsgaard.

- Det er super fedt at se Kasper få succes. Jeg glæder mig over, hver gang han scorer. Det er dejligt, at han bidrager til holdet, og vi vinder 4-0, siger Robert Skov.

Den dobbelte målscorer er også tilfreds med sin egen og holdets præstation mod miniputnationen.

- Jeg spillede fint og havde en god fornemmelse ude på banen.

- Vi fik det løst godt at spille mod et hold, der står længere tilbage til banen. Vi fik flyttet bolden hurtigt og skabt en masse chancer, siger Kasper Dolberg.