Silkeborg-debutant efter sejr: Jeg kan blive bedre

Resultatet betød, at Silkeborg ligger på niendepladsen i Alka Superligaen, mens AaB fortsat er nummer syv.

Den 24-årige debutant var da også godt tilfreds efter sejren.

- Jeg er virkelig glad, men jeg vil ikke sige, at jeg spillede en fantastisk kamp. Jeg kan altid gøre det bedre, siger Vladimir Rodic.

Rodic blev hentet i Randers FC, efter at Silkeborg solgte profilen Robert Skov til FC København.

Den tidligere Randers-spiller er dog ganske rolig i forhold til at skulle erstatte Robert Skov.

- Han var nøglespilleren for det her hold, så jeg er glad for, at jeg kan tage hans position. Jeg kan håndtere presset, og jeg er godt tilfreds, siger den offensive midtbanespiller.

Rodic' holdkammerat i højresiden Jens Martin Gammelby ser positivt på samarbejdet med Rodic, men Gammelby erkender, at det kræver tilvænning.

- Jeg plejer at vide præcis, hvor min makker løber hen. Det gjorde jeg ikke helt i dag. Det skal nok komme. Vi er begge gode offensivt, og det skal nok blive et godt samarbejde, siger Jens Martin Gammelby.

Rodic påpeger, at hans rolle i Silkeborg er anderledes, end tilfældet var i Randers.

- Jeg havde gode dage i Randers, men Silkeborg passer bedre til mig offensivt.

- Spillerne respekterer min rolle bedre her. Når jeg tager løbet, får jeg den også (bolden, red.). Det gjorde jeg ikke i Randers, så jeg er glad for, at det hele er skiftet til det bedre, siger Vladimir Rodic.