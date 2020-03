Silkeborg-chef øjner chance for overlevelse

Silkeborgs sportschef, Jesper Stüker, ser med 2-1-sejren over AGF mandag aften lys for enden af tunnelen i kampen om overlevelse i Superligaen.

Inden grundspillets to sidste runder er Silkeborg henholdsvis to point efter Esbjerg og fire point efter Hobro. Det er vitalt for Silkeborg at overhale mindst et af de to hold inden puljeopdelingen, hvis holdet skal have en realistisk mulighed for at klare frisag.