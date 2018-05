Silkeborg-boss: Nedrykning vil være en sportslig fiasko

Torsdag, præcis en uge efter holdet tabte pokalfinalen, står Silkeborg over for en meget anderledes, men langt mere afgørende kamp i Helsingør.

Her stod holdet over for Brøndby i en direkte kamp om titlen som pokalmester - og tabte 1-3 efter en føring på 1-0.

Silkeborg skal over to kampe spille mod FC Helsingør om at undgå nedrykning fra Superligaen.

Kontrasterne er tydelige, erkender Silkeborg-direktør Kent Madsen. Men skulle Silkeborg rykke ned, så er klubben forberedt på det.

- Finansielt er jeg ikke urolig. Vi er stærke forretningsmæssigt. Vi er i stand til at finansiere et ophold i 1. division fuldt ud med en række tilpasninger og eventuelt også noget transfer, siger Kent Madsen.

Han lægger dog ikke skjul på, at nedrykning vil være et stort nederlag for klubben.

- I vores selvforståelse og med de faciliteter vi har, skal vi gerne være i Superligaen. Derfor vil det være en sportslig fiasko, hvis vi rykker ud, lyder det.

Silkeborg skal spille om direkte nedrykning, efter at holdet tabte 3-4 samlet over to kampe til Lyngby.

Hvis Silkeborg slår Helsingør over de to kampe, skal holdet spille mod nummer to fra 1. division om at spille i Superligaen eller 1. division næste sæson.

Men sejrer Helsingør, så skal Silkeborg en tur ned i 1. division i næste sæson. Og her kan der godt blive foretaget ændringer på holdet, påpeger Kent Madsen:

- Vi er lige nu en ganske bred trup. Den er også bredere, end hvad der var planen. Vi kommer helt sikkert til at have en smallere trup.

- Vi kommer til at kigge efter i alle hjørner og kroge, hvor vi kan finde nogle omkostninger at skære fra.

Morten Bruun, der er fodboldekspert på 6'eren og tidligere træner i Silkeborg, mener, at de kommende nedrykningskampe bliver altafgørende for, om Silkeborgs sæson kan betegnes som en fiasko eller succes.

- Jeg vil til hver en tid hellere undgå nedrykning og så ikke komme i pokalfinalen. Det er et meget lille plaster på såret at være i pokalfinalen, hvis man rykker ned.

- På den anden side vil jeg hævde, at hvis bare Silkeborg undgår nedrykning, så er det den bedste sæson for klubben siden 2001, siger han.

Morten Bruun giver Silkeborg en meget smal favoritværdighed mod Helsingør, der rykkede op i Superligaen før denne sæson. Men han mener ikke, at Silkeborg er inde i en god rytme for tiden.

- Havde man spurgt mig for to måneder siden, havde jeg troet, at Silkeborg ville være klar favorit. Men det kan jeg ikke få mig selv til at sige.

- Silkeborg har ikke været dårligere, end holdet er nu, i det seneste to år, siger han.

Det andet opgør mellem Silkeborg og Helsingør spilles på mandag, hvor et af holdene vil tage et trin ned til 1. division.

I den anden kamp om overlevelse spiller Lyngby mod Randers FC. Her får vinderen endnu en sæson i Superligaen, mens taberen skal spille mod nummer tre fra 1. division om en plads i den bedste danske liga.

Kampen mellem Helsingør og Silkeborg fløjtes i gang torsdag klokken 18. Lyngby-Randers går i gang to timer senere.