Silkeborg-anfører om bænkplads: Jeg har været helt nede

Efter 1-2-nederlaget til FC Midtjylland søndag aften fortalte han, at det ikke har været let at skulle sidde på bænken uge efter uge.

- Jeg havde nogle uger lige efter transfervinduet, hvor jeg var helt nede mentalt, og det kunne jeg mærke på mine præstationer på træningsbanen. Jeg har virkelig arbejdet meget med det mentale, siger han.

Ifølge Simon Jakobsen var der en dansk klub, der forhørte sig to gange i sommerens transfervindue, og forsvarsspilleren var åben for et skifte. Det faldt dog til jorden.

Det er Kent Nielsen, der sætter holdet i Silkeborg, og han har en simpel forklaring på, hvorfor Simon Jakobsen ikke spiller

- Jeg vil altid stille det stærkeste hold, og som træner har jeg vurderet, at der er andre, der er bedre, siger Kent Nielsen.

Simon Jakobsen er frustreret over at være på bænken.

- Der er desværre en del, der er foran mig på trænerens papir, så det er pisse irriterende.

- Der er ikke noget, jeg heller vil end at spille i Superligaen med Silkeborg. Det får jeg bare ikke lov til i øjeblikket, og det har været nogle underlige måneder, siger Simon Jakobsen.

Han oplyser, at han er åben for at klubskifte til vinter, hvis det ikke bliver til mere spilletid i Silkeborg.