Silkeborg-anfører: Vi rykker ned uden flere point på udebane

Det er dårligst af alle hold i ligaen, og det er også en væsentlig forklaring på midtjydernes øjeblikkelig 12.-plads i tabellen.

Forsvarsprofil Simon Jakobsen erkender da også, at der skal ske noget i Silkeborg.

- Det er bekymrende, for vi overlever ikke i Superligaen, hvis det fortsætter på den her måde. Vi er nødt til at begynde at få point på udebane også, siger Simon Jakobsen, der var anfører for Silkeborg i lørdagens nederlag.

Silkeborg træner til dagligt på kunstgræsbanen på Jysk Arena, og det sker også før kampe på udebane.

Cheftræner Peter Sørensen overvejer at flytte træningen før kampe på udebane til en græsbane, men han mener grundlæggende, at spillerne har bedst af at træne på kunstgræs.

- Jeg tror ikke på, at man bliver bedre af at træne på dårlige baner.

- Men det er klart, at vi overvejer det, fordi en dårlig træningsbane minder mere om en dårlig kampbane, siger Peter Sørensen.

Hverken cheftræneren eller anføreren har en forklaring på, hvorfor resultaterne var været så dårlige på udebane.

- Hvis vi blev skilt ad i alle udekampe og sejlede rundt på banen eller noget andet, kunne man måske konstatere, at det er fordi, vi træner på kunstgræs til dagligt.

- Det har jo ikke været tilfældet. Heller ikke mod AGF, hvor vi forsøgte at pumpe bolde op til angrebet og spille efter forholdene, siger Simon Jakobsen.

Anføreren er overbevist om, at Silkeborg kommer til at bryde tendensen med dårlige resultater på udebane.

- Det har i mange af kampene været et spørgsmål om marginaler. Ligesom med dommerkendelser udligner det sig i løbet af en sæson, så vi skal fortsætte og tro på, at det vender, siger Jakobsen.