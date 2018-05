Silkeborg-anfører: Pokalen er måske min eneste titelchance

- Det er ikke sikkert, at jeg kommer til at opleve det igen. Det kunne selvfølgelig være fedt, men jeg skal sørge for at nyde det, og det bliver overhovedet ikke svært, siger Simon Jakobsen.

Silkeborg-anføreren, der i dag er 27 år, var blot ti, da klubben senest spillede om en titel tilbage i 2001.

Dengang var han som en lille purk rejst med sin far til København for at se Silkeborg slå AB med 4-1 i pokalfinalen.

- Det var en fantastisk dag som Silkeborg-fan.

- Jeg var med toget sammen med min far og holdkammeraterne på miniputholdet. Det var stort bare at være med i det tog med vildt mange silkeborgensere i røde farver.

- Vi havde en festdag, og så kom vi ind i Parken. Der var "kun" 15.000 tilskuere, men alligevel - det var glade mennesker, erindrer Simon Jakobsen.

Silkeborg vandt finalen 4-1 efter at have været bagud ved pausen.

- Alt gik op i en højere enhed i anden halvleg. Det var en kæmpe oplevelse. Vi sad nogle små miniputdrenge i Silkeborg-farver, som selv drømte om at spille på førsteholdet en dag. At jeg så står her nu og skal ind og spille pokalfinalen - det er ubeskriveligt, siger anføreren.

Mens Brøndby har haft en hård vej til pokalfinalen og slået hold som FC Midtjylland og FC København ud, så har Silkeborg haft en lidt nemmere vej mod modstandere som Lyngby, Randers FC og Fredericia.

Det var først, da Silkeborg for to uger siden slog Fredericia i semifinalen, at det gik op for Simon Jakobsen, at han for første gang i karrieren er tæt på en titel.

- Jeg tænkte, "wow, nu er vi her". Vi har ikke været i nærheden af noget i min tid på førsteholdet.

- Det er noget, vi skal sørge for at nyde. Det er bestemt ikke sikkert, at vi kommer til at opleve det igen, siger han.

Dansk Boldspil-Union (DBU) forventer 33.000 tilskuere på tribunerne til finalen, der spilles torsdag klokken 17.00 i Parken. Cirka 5500 tilskuere vil være medrejsende fans fra Silkeborg.