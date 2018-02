Silkeborg-Voel slår Aarhus og er snublende nær slutspil

Silkeborg-Voels håndboldkvinder er meget tæt på at kunne booke en billet til HTH Go Ligaens slutspil efter fredagens hjemmesejr på 29-26 over Aarhus United.

For at være matematisk sikker på at slutte blandt rækkens bedste otte hold mangler Silkeborg kun et enkelt point i de sidste tre spillerunder. Pointtab til TTH Holstebro og Randers HK kan også bane vej for en slutspilsplads.