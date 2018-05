Silkeborg-Voel må undvære gravid fløjspiller i lang tid

Derfor deltog hun ikke i kampene i slutspillet i HTH Go Ligaen.

- Det er rigtig dejligt, og vi glæder os helt vildt til at blive forældre.

- Jeg er selvfølgelig også ærgerlig over, at jeg ikke nåede at være med til slutspillet, for det havde vi alle sammen glædet os til at spille igen i år, siger Louise Lyksborg til Silkeborg-Voel KFUM's hjemmeside.

Klubben regner med, at graviditeten kommer til at betyde, at unge Lea Hansen vil få forøget ansvar på positionen som højrefløj i næste sæson.

- Vi er selvfølgelig meget glade på Louise Lyksborgs vegne, og vi håber, at det kommer til at gå godt med både graviditet og fødsel.

- Og så glæder vi os selvfølgelig til, at hun bliver klar til at spille håndbold igen i slutningen af grundspillet i næste sæson, siger Mikael Bak, der er administrerende direktør i Silkeborg-Voel KFUM.