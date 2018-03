Silkeborg-Voel lokker tidligere landsholdsspiller hjem

29-årige Jane Schumacher vender dermed hjem til den danske liga efter to sæsoner i franske Nice.

Hos Silkeborg-Voel glæder cheftræner Jakob Andreasen sig over, at man kan hente en tidligere landsholdsspiller til klubben.

- Jane passer perfekt ind i vores hurtige spillestil. Hun er en spiller, der har været inde omkring A-landsholdet, så jeg er sikker på, at hun bliver en vigtig brik på vores hold i de næste to sæsoner.

- Så vi er meget stolte over at kunne præsentere hende for vores sponsorer og publikum fra den kommende sæson, siger Jakob Andreasen til klubbens hjemmeside.

Selv om der var flere klubber i spil, var det på ingen måde en svær beslutning for Jane Schumacher.

Playmakeren glæder sig til at blive en del af truppen i Silkeborg-Voel.

- Jeg altid har haft et godt indtryk af Silkeborg-Voel, og min snak med Jakob Andreasen bekræftede mig kun i, at det er der, jeg ønsker at spille nu.

- Jeg er ret vild med Silkeborg-Voels måde at spille på, som passer rigtig godt til mig, siger Jane Schumacher.

Hun har tidligere spillet for Viborg HK, Skive, Randers HK og senest i franske Nice, hvor hun nu har spillet i to sæsoner.

Desuden er hun noteret for 24 A-landskampe og en VM-bronzemedalje i 2013.