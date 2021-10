Silkeborg IF giver succesfuld Kent Nielsen to år mere

Oprykkeren Silkeborg IF indtager en flot femteplads i Superligaen og ser umiddelbart ud til at klare frisag i forhold til nedrykning i denne sæson.

- Kent Nielsen har været og er en helt afgørende faktor for de gode resultater, som vi har skabt i en efterhånden lang periode. Vi har stor tiltro til, at vi med Kent i spidsen kan fortsætte de positive takter, siger Silkeborg-direktør Kent Madsen i en pressemeddelelse.

Kent Nielsen havde oprindeligt kontraktudløb efter denne sæson, men forlængelsen var en vigtig prioritet, understreger direktøren.

- Ikke nok med at vi har realiseret et fornemt antal point på kontoen - vores spillestil er også meget attraktiv for både spillere og publikum, siger Kent Madsen.

59-årige Kent Nielsen ser muligheder for at opnå endnu mere med den midtjyske klub.

- Jeg har sagt flere gange, at vi er et godt match, og det underbygger resultaterne da også - men jeg vil også gerne fastslå, at vi er meget ærgerrige efter at konstant gøre det endnu bedre og sætte overliggeren endnu højere.

- Det føler jeg stadig, at der er potentiale til at gøre i Silkeborg IF, og det er jeg sulten efter at bevise, siger Kent Nielsen.

Kent Nielsen nåede som aktiv at score tre mål i 54 landskampe og var i 1992 med til at vinde EM i Sverige.

Som cheftræner har han også haft perioder i AC Horsens, Brøndby og OB, men mest succesfuld var perioden i AaB, som han i 2013/14-sæsonen gjorde til både mester og pokalvinder.

Kent Nielsen fik en skrækkelig start på sit ophold i Silkeborg IF, da holdet hentede nul sejre i de første 12 kampe i 2019/20-sæsonen.

Resultater og præstationer blev langsomt bedre, og selv om holdet rykkede i ned i 1. division, fortsatte samarbejdet, hvilket i sommer udløste en hurtig og sikker tilbagevenden til landets bedste række.

Denne sæson har indtil videre blot budt på to nederlag, og holdet ligger nummer fem med 18 point. Det er SIF's bedste total i Superligaen efter 12 runder siden 2010.