Sigsgaard bedst i dansk tennis-opgør

Christian Sigsgaard Christian Sigsgaard stammer fra Næstved og har i fire år spillet college tennis i USA, hvor han stillede op for University of Texas. Christian Sigsgaard stammer fra Næstved og har i fire år spillet college tennis i USA, hvor han stillede op for University of Texas.

Det store spil fra lørdagens sejr over franske Benoit Paire var pist væk, da Holger Rune indtog favoritrollen i finalen ved UTR Leschly Nordic Masters i Hørsholm mod landsmanden Christian Sigsgaard.

I stedet ramte frustrationen det 17-årige talent, som måtte se sig slået af den seks år ældre Sigsgaard, som snuppede sejren og titlen med cifrene 6-4, 6-3.

Modsat Sigsgaard har Holger Rune en placering på ATP's verdensrangliste, men den 23-årige danmarksmester fra de seneste to år lod sig ikke kue af det mere kendte talent.

Han var helt med i alle partierne og kunne sagtens følge med Holger Rune på det tekniske niveau.

Det lykkedes ham også at få brudt sin yngre modstander og at holde hele vejen til sætsejr på 6-4.

En lidt overraskende udvikling, og det var tydeligt, at Holger Rune var frustreret over ikke helt at ramme sit eget topniveau.

Der var en del hovedrysten fra Runes side mellem sidebytene, og nede 0-30 i egen serv ved 3-3 i andet sæt blev ketsjeren også smidt i jorden.

De store vinderslag fra lørdagens flotte sejr over den franske Benoit Paire kom slet ikke med samme frekvens. Han begyndte sågar at adoptere nogle af de mindre rationelle dele af Paires spil.

Stopbolde, finurlige slag uden effekt og generelt afgivelse fra sin gameplan begyndte at præge spillet, og da Sigsgaard udnyttede sin tredje breakbold til at bringe sig på 4-3, nærmede det sig en lille overraskelse.

Det skal med til historien, at Holger Rune også var plaget af vabler på fødderne, som tydeligt generede, men det skal ikke tage noget fra Sigsgaard, som leverede en flot indsats.

Han sluttede med at tage sit eget parti rent for atter at bryde Holger Runes serv og tage andet sæt 6-3.

/ritzau/