Sidste kvinde ryger også ud ved VM i dart

To kvinder havde skaffet sig adgang til hovedturneringen ved VM, og nu er begge ude efter blot en kamp.

I onsdags tabte Lisa Ashton i første runde med 2-3 til Adam Hunt, og dermed kommer der ikke til at blive skrevet om en ny dartdronning, som der gjorde sidste år.

Ved VM sidste år trådte Fallon Sherrock ind på scenen, og hun imponerede og skabte stor opmærksomhed for kvinder og dart.

Sherrock blev noteret for to VM-sejre for et år siden, men hun formåede akkurat ikke at kvalificere sig i årets turnering.

VM varer frem til finalen 3. januar. I perioden 24.-26 december holder spillerne juleferie.

Den kommende verdensmester scorer 500.000 pund, lidt over fire millioner kroner, i præmiepenge.

Der deltager ingen danskere ved VM.