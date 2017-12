Sheriff-træner: Det er for farligt kun at jagte uafgjort

Point vil nemlig sikre, at Sheriff Tiraspol for første gang i historien går videre fra et europæisk gruppespil, men en eventuel milepæl vil ikke blive overværet af fans fra Moldova.

Det bliver en fest med få deltagere, hvis det torsdag aften lykkes for Sheriff Tiraspol fra Moldova at få mindst et point i Parken mod FC København i den sidste kamp i Europa League-gruppespillet.

Sheriff har ikke kunnet sælge billetter og har frabedt sig et udebaneafsnit.

Nogen massiv medieinteresse er der heller ikke for klubben, der med to undtagelser har vundet mesterskabet i Moldova hvert år siden 2001.

Ved onsdagens obligatoriske pressemøde var cheftræner Roberto Bordin flankeret af anfører Mateo Susic, en tolk og en pressemand.

I salen, der til de største kampe er så fuld, at der ikke er siddepladser til alle, befandt sig en lydmand, Sheriffs fotograf og en dansk journalist. Og altså ingen journalister fra Moldova.

Både cheftræner og anfører var upåvirkede af opbuddet - eller mangel på samme - og indledte med en kort smøre om, hvor glade de var for at komme til sådan en dejlig by for at spille en vigtig fodboldkamp.

Til trods for det knap så talstærke pressekorps, slap cheftræner Roberto Bordin ikke for spørgsmål, og hans engelsk-italienske tolk måtte på arbejde, da følgende spørgeseance udspillede sig:

Spørgsmål: Hvad gør det for jeres tilgang til kampen, at I kan nøjes med at spille uafgjort for at gå videre?

- Først og fremmest vil vi gerne spille en god kamp, som vi også har gjort i de tidligere kampe i Europa League. Vi går på banen for at vinde, ikke for at spille uafgjort. Det vil være en fejl, hvis vi bare kom for at få uafgjort.

- Vi ved, at FCK er et stærkt hold, som skal vinde, og de vil gøre deres bedste, men vi kommer for at spille en god kamp, som vi også gjorde i udekampene mod FC Zlín og Lokomotiv Moskva.

Spørgsmål: Hvilke indtryk har du fået af FC København efter at have mødt dem i september og set deres andre kampe i Europa League?

- Man kan se, at det er et godt hold. Da de spillede på vores hjemmebane skabte de mange chancer og farlige situationer, og de gjorde det rigtig svært for os.

- FCK angriber med otte-ni spillere, og det er svært at håndtere. De er også farlige på dødbolde, men det er vi forberedte på.

Spørgsmål: FC Københavns manager har sagt, at han forventer, at I vil være meget defensive og satse på kontraangreb. Har han ret i den forudsigelse?

Det er svært at sige, hvad der vil ske. Det er rigtig nok, at vi skabte nogle chancer på kontraangreb i den første kamp, men sådan er det, når FCK angriber med mange spillere.

- Men som jeg har sagt, så vil det være en stor fejl, hvis vi kun satser på at forsvare os uden at tænke på at angribe.

- Det er meget normalt i moderne fodbold, at holdene spiller forskelligt. Nogle satser på at angribe meget, mens andre satser på kontraangreb.

Spørgsmål: Er I vidende om, at FC København er i gang med sin dårligste periode i næsten 20 år, og hvordan vil I udnytte, at der kan være FCK-spillere, som er ramt på selvtilliden?

- Vi ved godt, det er en svær periode for dem, men det er en meget vigtig kamp, og jeg er sikker på, at FCK-spillerne er motiverede til at spille godt.

- Jeg tror, at banen vil være lidt svær at spille på, fordi det har regnet, så jeg forvente, at det bliver en rigtig herrefight, sagde Roberto Bordin.

Derefter kunne den tidligere Serie A-spiller gå ned på banen og konstatere, at den flere steder ser noget slidt ud, men at den på grund af Parkens tag ikke havde taget yderligere skade af onsdagens regnvejr.