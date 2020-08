Shakhtars brasilianere nedlægger Basel i Europa League

Det var en brasiliansk kvartet bestående af Junior Moraes, Taison, Alan Patrick og Dodo, der stod for Shakhtars fire scoringer på Veltins Arena i tyske Gelsenkirchen.

Det ukrainske hold vandt kvartfinalen med 4-1 over de schweiziske modstandere.

Shakhtar Donetsk er videre til semifinalerne i Europa League efter et brasiliansk målshow mod FC Basel.

Allerede efter halvandet minut headede Moraes ukrainerne i front efter et hjørnespark, og så var tonen ligesom slået an.

Moreas fik sidste år ukrainsk statsborgerskab og debut for Ukraines landshold, men han er født i Brasilien.

Midtvejs i første halvleg øgede Taison til 2-0 med et skud fra kanten af feltet. Det blev dog afrettet på vejen mod mål, hvilket gjorde det svært for Basel-målmand Djordje Nikolic at komme i vejen.

I anden halvleg scorede Alan Patrick til 3-0 på et straffespark, inden Dodo to minutter før tid sendte ukrainerne på 4-0. I overtiden fik FC Barsel reduceret ved Ricky van Wolfswinkel.

Shakhtar har en mangeårig tradition for at spille med en sprudlende brasiliansk offensiv.

Da den ukrainske fodboldklub for 11 år siden vandt Europa League med en finalesejr på 2-1 over Werder Bremen, så var det også to brasilianere, der lavede målene.

Shakhtar skal i semifinalen op mod Christian Eriksen og Inter. I den anden semifinale står Manchester United over for Sevilla.