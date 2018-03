Shakhtar-angriber undskylder for skub til bolddreng

Kort efter, at Shakhtar havde fået en spiller udvist i anden halvleg, lod Ferreyra sine frustrationer gå ud over en bolddreng.

Shakhtar Donetsk-angriberen Facundo Ferreyra kommer med en offentlig undskyldning for, at han forløb sig mod en bolddreng i tirsdagens Champions League-kamp mod Roma.

Bolddrengen fik et skub, så han røg ud over en reklamebande.

- Jeg vil gerne sige undskyld for min reaktion over for en bolddreng i gårsdagens kamp, skriver den argentinske angriber på sin Instagram-profil.

- Jeg havde mulighed for at give ham en personlig undskyldning efter kampen, men jeg vil gerne udvide min undskyldning til alle "giallorossi" (kælenavn for folk tilknyttet AS Roma, red.), og jeg ønsker jer held og lykke i Champions League, lyder det.

Facundo Ferreyra slap med en advarsel for sin forseelse i kampen, som Shakhtar tabte med 0-1.

Dermed er det ukrainske hold ude af turneringen, mens Roma er klar til kvartfinalen.