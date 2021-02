Sexistiske udtalelser kan sende Japans OL-chef ud i kulden

Det erkender Mori, der er tidligere premierminister i Japan, over for en japansk avis torsdag.

Chefen for Japans OL-organisationskomité, Yoshiro Mori, kan blive nødt til at forlade posten som følge af sexistiske udtalelser om kvindelige bestyrelsesmedlemmer.

På sociale medier i Japan opfordres han til at træde tilbage, efter at han på et møde i Japans Olympiske Komité (JOC) kritiserede kvindelige medlemmer af bestyrelsen for at tale for meget.

- Hvis vi øger antallet af kvinder i bestyrelsen, så er vi nødt til at være sikre på, at deres taletid bliver delvist begrænset. De har svært ved at standse, og det er irriterende, sagde Mori på mødet ifølge avisen Asahi.

Han tilføjede, at der er omkring syv kvinder i organisationskomitéen, "men alle kender deres plads".

I 2019 besluttede JOC at stile efter, at mindst 40 procent af dens bestyrelsesmedlemmer skulle være kvinder, men aktuelt er der kun fem kvinder blandt de 24 medlemmer - altså cirka 20 procent.

Den 83-årige Mori har indkaldt til et pressemøde klokken 06.00 dansk tid torsdag. Her ventes han at redegøre for sine udtalelser og undskylde for dem, rapporterer tv-stationen Nippon.

- Jeg mener, at jeg er nødt til at opfylde mine forpligtelser (som præsident for organisationskomitéen, red.), men jeg kan blive nødt til at trække mig, hvis opfordringerne til det tager til i styrke, siger Yoshiro Mori.

En ledende oppositionspolitiker ved navn Renho Saito betegner Moris udtalelser som "skamfulde".

- Hans kommentarer er i direkte strid med den olympiske ånd, som tager afstand fra forskelsbehandling og opfordrer til venskab, solidaritet og retfærdighed, skriver hun i et tweet.