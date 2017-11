Sevilla-træner bag vildt comeback er ramt af kræft

Det bekræfter Sevilla onsdag - dagen efter at klubben spillede 3-3 i Champions League-kampen hjemme mod Liverpool.

Det skulle have været medvirkende til, at spillerne kæmpede som besatte for deres træner og leverede det mindeværdige comeback.

Men ifølge CNN har Sevilla bekræftet over for den amerikanske tv-station, at spillerne fik besked om Berizzos kræftsygdom flere dage inden kampen og ikke i pausen.

Sevilla oplyser på sin hjemmeside, at Berizzo skal gennemgå yderligere undersøgelser, før det bliver besluttet, hvilken type behandling han skal have.

- Sevilla ønsker at give vores fulde støtte til Berizzo og håber, at han hurtigt bliver frisk, skriver klubben.

Berizzo talte ikke om sit eget helbred på tirsdagens pressemøde efter 3-3-kampen.

Men spillerne hyldede Berizzos evne til at motivere og tildeler argentineren en stor del af æren for resultatet.

- Vi kom ud til anden halvleg med en helt anden attitude til ære for fansene og træneren.

- Han fik os til at spille, som vi gjorde, sagde Sevillas argentinske midtbanespiller Éver Banega efter kampen.

48-årige Berizzo er i gang med sin første sæson som træner for Sevilla efter tre succesfulde år i Celta Vigo.