Sevilla stikker ny pind i Atléticos eksede titelhjul

For et par måneder siden førte Atlético med et tocifret antal point til FC Barcelona og Real Madrid. Mandag kan Barcelona reducere afstanden til et enkelt point.

Real Madrid er tre point efter Atlético og møder i næste spillerunde netop Barcelona. Der resterer ni spillerunder.

I søndagens kamp mod Atlético fik Sevilla allerede i kampens indledning spillets største chance for at få en perfekt start på kampen.

Ivan Rakitic blev nedlagt i feltet efter kun godt fem minutters spil, men Jan Oblak i Atlético-målet dykkede ned og afværgede Lucas Ocampos' forsøg fra straffesparkspletten.

Efter at have haft sikker kurs mod et spansk mesterskab for en måneds tid siden er der gået grus i Diego Simeones ellers så velsmurte maskineri.

Søndag havde Atlético også store problemer med at få spillet til at fungere, og Sevilla havde klart flest og størst chancer.

Længe så det ud til, at Atléticos defensive fort alligevel skulle være nok til at hive et enkelt point med nordpå til titelræset, men 20 minutter før tid gik det galt.

Sevilla-anfører Jesus Navas slap igennem i højre side, og hans indlæg sad lige i panden på Marcos Acuña, som headede 1-0-målet ind.

I tillægstiden fik Atlético sin største chance i kampen, men Angel Correa brændte fra kort afstand forsøget på Sevilla-keeper Yassine Bounou.