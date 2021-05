Sevilla snubler i toppen af den spanske liga

Sevilla kan så småt begynde at lægge drømmen om et spansk mesterskab på hylden.

En sejr havde betydet, at Sevilla ville have tre point op til Atlético Madrid på førstepladsen og ét point op til Real Madrid og Barcelona på henholdsvis anden- og tredjepladsen.

Nu er der i stedet seks point til Atlético og fire point til de to øvrige.

Klubben kan trøste sig med, at Champions League-billetten til næste sæson er sikret. Der er således 17 point ned til Real Sociedad med fire kampe tilbage af sæsonen.

Athletic Bilbao ligger lidt i ingenmandsland på niendepladsen. Klubben har stadig chance for at nå op og kvalificere sig til Europa League.

I mandagens opgør var Sevilla bedst i første halvleg, hvor Youssef En-Nesyri i to omgange tvang Unai Simón til at diske op med et par gode redninger.

I anden halvleg pressede Sevilla på for at få det afgørende mål, som kunne holde liv i titeldrømmen, og det kom til at koste.

I den ordinære spilletids sidste minut slog Athletic Bilbao kontra, og Iñaki Williams lykkedes med at sende bolden i kassen.

Dermed løb Athletic Bilbao altså med sejren.