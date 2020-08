Sevilla slår Inter og tager ny Europa League-titel

Den spanske fodboldklub vandt fredag turneringen for fjerde gang på seks år, da Inter og Christian Eriksen i finalen i Köln blev slået 3-2.

Christian Eriksen startede ligesom i de foregående Europa League-kampe på bænken for Inter. Men akkurat som i ottendedels-, kvart- og semifinalen kom danskeren på banen mod slutningen af anden halvleg. Han gjorde dog ikke ret meget væsen sig.

Finalen fik en hæsblæsende start. Stadionuret havde kun lige rundet to et halvt minut, da Sevillas Diego Carlos rev Romelu Lukaku ned i feltet og for tredje kamp i træk begik straffespark.

Den belgiske Inter-bomber tog sig selv af forsøget fra 11 meter-pletten og scorede til 1-0.

Men Sevilla svarede hurtigt igen, da Luuk de Jong små ti minutter efter åbningsmålet udlignede til 1-1 ved at pande et indlæg ind.

De tidlige scoringer fik ikke hverken Sevilla eller Inter til at skrue ned for intensiteten. 32 minutter var spillet, da Luuk de Jong blev dobbelt målscorer. Hollænderen nettede igen med hovedet, denne gang efter et frispark.

Nu var det så Inters tur til at svare igen. Italienerne brugte samme opskrift, som spanierne havde anvendt et par minutter tidligere. Frispark, hovedstød, mål. Diego Godin sørgede for udligningen til 2-2, som også blev pauseresultatet.

Sammenlignet med første halvleg startede anden ganske kedeligt. Tempoet var blevet skruet ned, og de store chancer udeblev.

Der skulle gå cirka 20 minutter, før kampen livede op igen. Romelu Lukaku fik en friløber mod Sevilla-målet, men belgierens afslutning blev flot pareret af målmand Bono.

Ti minutter senere gjorde Diego Carlos så sit for at gøre skaden god igen efter straffesparket tidligere. Ironisk nok med hjælp fra Romelu Lukaku.

Carlos sendte et saksespark mod mål efter et frispark. Om bolden var endt i mål er uvist, for Lukaku satte foden på og endte med at rette den i eget net til en ny Sevilla-føring.

Inter pressede nu ikke overraskende voldsomt på for at udligne. Christian Eriksen blev blandt andre sendt på banen. Men Sevilla modstod italienernes stormløb og vandt altså igen Europas næststørste klubturnering.