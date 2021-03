Sevilla-målmand scorede: Savner træning i måljubel

Sevilla-målmand Yassine Bounou, ofte bare omtalt som Bono, smed trøjen og løb zigzag mellem holdkammeraterne i sekunderne efter sin 1-1-udligning mod Real Valladolid lørdag aften.

Jublen kunne ligne så mange andre efter en pointgivende scoring i de døende sekunder, og for den 29-årige keeper var jubelscenen en blanding af instinkt og tilfældighed.

Det var nemlig karrierens første mål, og han havde aldrig tænkt over, hvordan han egentlig skulle reagere i tilfælde af en scoring.

- Det er helt utroligt. Det er meget svært at beskrive den følelse, og jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle juble over målet, siger den marokkanske målmand ifølge Reuters.

- Normalt gør jeg mit job foran vores eget mål, og det er meget underligt pludselig at være med fremme i modstanderens straffesparksfelt.

I Sevillas desperate jagt på en udligning var Yassine Bounou listet med frem på et hjørnespark.

Efter lidt spil frem og tilbage i feltet faldt bolden ned foran målmandens fødder, og han scorede med et hårdt venstrebensspark. Dermed blev han den første målmand til at score i åbent spil i La Liga i over ti år. Tilbage i februar 2011 scorede Dani Aranzubia i en kamp for Deportivo La Coruña.

Yassine Bounou var dog tæt på at score for to år siden. Det mindede han sig selv om kort før lørdagens scoring.

- For to år siden, da jeg spillede for Girona, var jeg tæt på at score. Det tænkte jeg på, da jeg kiggede ud på trænerbænken, og vores træner bad os om at gå med frem på hjørnesparket.

- Bolden faldt bare ned foran mine fødder, og jeg agerede bare, som jeg gjorde. Jeg er meget taknemmelig for, at det gik godt, siger keeperen.

Også på trænerbænken var der stor glæde over udligningen.

- Det var kampens sidste angreb, og det giver altid en stor glæde at score der. Og når det så er et mål fra en målmand, så er det altså ikke helt normalt, siger Sevilla-træner Julen Lopetegui ifølge AFP.

Trods glæden over at have reddet et sent point, var 1-1-resultatet dog også et tabt skridt i bestræbelserne på at holde sig inde i den spanske topkamp.

Sevilla ligger nummer fire i La Liga og har fire point op til Barcelona på tredjepladsen og otte point op til topholdet Atlético Madrid. Begge hold har spillet en kamp færre end Sevilla.