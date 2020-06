Sevilla bremser Barcelona og Braithwaite i titelkamp

Men Real Madrid, der har 62 point for en kamp færre, kan komme helt op på siden af ærkerivalen med en sejr på søndag ude over Real Sociedad.

Den spanske titelkamp er åbnet op, efter at FC Barcelona spillede 0-0 ude mod Sevilla fredag aften.

I fredagens kamp var den danske landsholdsangriber Martin Braithwaite med fra start for Barcelona.

Men Braithwaite leverede en anonym præstation og var kun i få glimt iøjnefaldende mod et stærkt spillende Sevilla-forsvar.

Braithwaite var i første halvleg dog tæt på at komme først på en returbold fra Sevilla-målmand Tomás Vaclík, men danskeren fik ikke ram på bolden foran et tomt mål.

Efter 63 minutter blev Braithwaite skiftet ud med midtbanespilleren Arthur.

Heller ikke flere af de øvrige Barcelona-spillere sprudlede i Sevilla.

Lionel Messi var den farligste spiller for Barcelona, og argentineren var især nærgående på frispark.

Efter 20 minutter sendte Messi et frispark mod mål, men Sevilla-stopperen Jules Kounde hoppede op og headede væk på selve målstregen.

Jules Kounde havde selv et godt forsøg i første halvleg, men den flade afslutning gik lige forbi stolpen.

Messi havde endnu et kvalificeret frispark efter 73 minutter, som Tomás Vaclík verfede over mål.

Der var også en del dramatik i kampen, hvor temperamentet var ved at koge over et par gange.

Messi skubbede blandt andet Sevilla-spilleren Diego Carlos efter en hård tackling fra brasilianeren.

Carlos faldt til jorden, og Messis aktion kunne godt have udløst et kort fra dommeren, men det udeblev.

Målene udeblev også i kampen, der for alvor kan lukke Real Madrid ind i titelkampen.