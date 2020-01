Setien anså Barcelona-job som en uopnåelig drøm

Det er højst overraskende for 61-årige Quique Setien, at han fremover skal stå i spidsen for fodboldgiganten FC Barcelona.

- Jeg behøvede ikke fem minutter til at tænke over, om jeg ville have jobbet. Jeg troede aldrig, at Barcelona ville vælge mig. Jeg har ikke noget glamourøst cv og mange titler, men jeg har vist - også før jeg blev træner - at jeg elsker en bestemt filosofi.

- Det eneste, jeg har gjort, har været at sikre, at mine tidligere hold har spillet god fodbold. Jeg ved ikke, om det var nok til at sikre mig den her mulighed, men jeg er meget taknemmelig for den, siger Setien ifølge Reuters.

Frem til i sommer stod han i spidsen for Real Betis, og her udmærkede han sig ved at spille offensiv og underholdende fodbold. Tidligere har han været i en række mindre spanske klubber.

I fremtiden kommer han under et helt andet pres for resultater og vil være under meget større bevågenhed.

- End ikke i min vildeste drøm kunne jeg forestille mig at være her. Jeg er en meget emotionel person, og det er en meget speciel dag for mig.

- I går gik jeg forbi en masse køer hjemme i min landsby, og i dag er jeg i Barcelona og skal være træner for de bedste spillere i verden. Det er det ypperste for mig, siger han.

Han fortæller også, at han ser frem til at arbejde sammen med Lionel Messi, som han kalder for verdens bedste fodboldspiller.