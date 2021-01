Serveproblemer koster Holger Rune dyrt i finalenederlag

Furness ligger nummer 464 på verdensranglisten, hvor Holger Rune er nummer 475.

Efter en jævnbyrdig start på kampen fik den danske teenager problemer.

Rune tilspillede sig og misbrugte en breakbold, hvor han kunne været kommet foran 3-1, men det lykkedes Evan Furness at komme på 2-2.

Da franskmanden så efterfølgende brød danskeren til 3-2, begyndte de små frustrationer at indfinde sig hos Holger Rune.

Han tog flere chancer i sit spil, og det var sjældent med et positivt resultat til følge.

Furness brød Rune igen til 5-2, og trods en dansk breakbold i franskmandens serv bagefter, gik første sæt med 6-2 til den 22-årige Furness.

Problemerne fortsatte ind i andet sæt, hvor Holger Rune i første parti kom bagud 15-40 og måtte afværge to breakbolde for ikke at komme helt skævt fra start.

Han holdt serven, og det var som om, at den succesoplevelse gav ham den nødvendige ro igen.

Danskeren brød Furness til 2-0, men glæden var en stakket frist. Fire tabte bolde på stribe i egen serv tre gange i træk betød tre rene servegennembrud til franskmanden i sættet.

Det blev et underligt andet sæt, hvor også Furness også sled med sine server, og det var Holger Rune god til at udnytte.

Så da Rune brød tilbage til 5-5, var alt åbent igen, og med endnu et dansk brud lykkedes det med 7-5 at tvinge finalen ud i et tredje og afgørende sæt.

Her var de store serveproblemer tilbage, og den unge dansker tabte sine to første servepartier. Det lod til at pille al motivation ud af Rune. Danskeren virkede som om, han havde givet op, og til sidst var det bare et spørgsmål om tid, før Furness kunne sikre sejren.