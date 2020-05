Serum Institut advarer om høj smitterisiko ved at spille fodbold

Men Statens Serum Institut (SSI) vurderer i et notat, at der er høj risiko for smittespredning ved at dyrke udendørs sportsaktiviteter med fysisk kontakt - som eksempelvis fodboldkampe.

I Danmark håber man på at kunne spille fodboldkampe i Superligaen igen i slutningen af maj.

Notatet er sendt fra Sundheds- og Ældreministeriet til Folketingets partiledere.

Ritzau har set notatet, der blev tilsendt forud for forhandlinger om en yderligere genåbning af Danmark.

Der bliver i notatet gjort opmærksom på, at vurderingerne er usikre og forenklede.

I notatet vurderer Statens Serum Instituts smitterisikoen ved en lang række af ting.

Under udendørs fritidsfaciliteter med fysisk kontakt - som fodboldkampe - lyder vurderingen, at risikoen for spredning af smitte er "høj".

Der er blandt andet foretaget en vurdering ud fra, om det er muligt at holde fysisk afstand.

- SSI har for de enkelte initiativer lavet en overordnet kvalitativ vurdering af risikoen for smitte ved det enkelte element.

- Herunder en vurdering af om det er muligt at opretholde fysisk afstand over tid samt hygiejnerådene, samt om der forventes aktiviteter, der skaber øget smitte for eksempel fysisk aktivitet, skriver SSI.

Det vurderes, at der er endnu større risiko for smittespredning ved indendørs sportsaktiviteter med fysisk kontakt i sportshaller - hvor eksempelvis håndboldkampe spilles. Her anses risikoen som "meget høj".

Også ved sportsaktiviteter i fitnesscentre er der en risiko med vurderingen "meget høj".

I svømmehaller og skøjtehaller er vurderingen for risikosmitte "middel".

SSI har også set på, hvad risikoen for smitte vil være, hvis man ophæver forbuddet mod at forsamles mere end ti personer. Det er i øjeblikket gældende til 11. maj.

Hvis man vælger at ophæve forbuddet, vil smitterisikoen gå fra lav til meget høj.