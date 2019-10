Serie A-skifte skal styrke Ankersens plads på landsholdet

Det var to af de ting, der trak en målrettet Ankersen mod Italien. Han havde blandt andet skiftet agent for at fremme muligheden for et skifte til støvlelandet.

- Jeg havde sat mig et mål om, at jeg ville til Italien, og det har jeg heldigvis indfriet. Italien passer godt til den måde, jeg spiller fodbold på og den profil, jeg er.

- Ligaen er i fremdrift, efter at den i de seneste par år har været mindre profileret. Det tiltaler mig rigtig meget, og det gør italiensk fodbold også, siger Ankersen.

Han skiftede til Genoa på sommertransfervinduets sidste dag, og han nåede at være i klubben i en måned, inden han i mandags rejste hjem til landsholdets træningslejr i Helsingør.

Han har spillet to kampe for sin nye klub og fået et godt indtryk af Serie A.

- Det er en noget mere fysisk liga end Superligaen, og taktisk har alle hold gode taktikker og står godt på banen, og alle hold har gode spillere. Det hele er niveauer op fra, hvad jeg er vant til fra Danmark.

- Det er også derfor, jeg gerne vil prøve mig af i en større liga, så jeg kan prøve mig af på det højeste niveau hver eneste uge og udvikle mig, siger Ankersen.

Han påpeger samtidig, at det er let at vænne sig til det store taktiske fokus på træningsbanen i Italien, fordi han i fire år har været en del af Ståle Solbakkens stramme koncept i FCK.

Siden sin landsholdsdebut i 2013 har vestjyden spillet 25 landskampe. I 2016 og 2017 var han Åge Hareides foretrukne mand på højre back, men en brækket ankel medførte en pause og satte Ankersen bagud i køen.

Henrik Dalsgaard ligner landsholdets førstevalg på positionen, men skiftet til Genoa skal være med til at skærpe Ankersen i konkurrencen.

- Jeg troede, at jeg havde fået mit landsholdsgennembrud, og så blev jeg skadet. Jeg er kommet godt tilbage efter skaden, og landstræneren ved, at han kan stole på mig, og jeg ved, at jeg kan bidrage til holdet.

- Jeg vil selvfølgelig gerne spille hver gang på landsholdet, og hvis jeg arbejder hårdt i min klub og udvikler mig, så øger det også mine muligheder, siger den 29-årige back.