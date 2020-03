Serie A-opgør udskudt kort før kickoff

Dommeren udskød kampen kort før kickoff. Det skete, efter at den italienske sportsminister, Vincenzo Spadafore, søndag har sagt, at man bør overveje at stoppe alt spil i Serie A.

Det skriver flere medier.

Med en time og et kvarters forsinkelse blev kampen endelig sat i gang 13.45.

Andreas Cornelius var en del af Parmas startopstilling.

Der skal ud over Parma-Spal spilles fire Serie A-kampe søndag. Blandt andet topopgøret mellem Juventus og Inter, hvor Christian Eriksen forventes at optræde.

Ifølge Fabrizio Romano, der er journalist for Sky Sports, har ligaen besluttet at afvikle samtlige kampe søndag. Ligaen selv har ikke meldt noget ud - hverken angående Parma-Spal eller de øvrige kampe.

Sportsministerens udmelding kommer, efter at det natten til søndag blev besluttet, at Lombardiet og flere andre regioner i det nordlige Italien vil blive lukket ned i kampen for at inddæmme det smitsomme coronavirus frem til 3. april.

Flere end 15 millioner italienere sættes således i karantæne. Det svarer til en fjerdedel af Italiens befolkning.

Det fik præsidenten for den italienske spillerforening, Damiano Tommasi, til at opfordre til, at alle fodboldkampe aflyses i Italien, som er det land, der er værst plaget af coronavirus i Europa.