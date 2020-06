Serie A og La Liga skal afvikle to runder hver uge

Fodboldligaer på tværs af Europa har lagt et stramt program for at spille sæsonen færdig efter coronapausen, men ikke mindst spillerne i den italienske Serie A og den spanske La Liga får travlt efter genstarten i juni.

Begge ligaer skal efter planen afvikle to spillerunder i hver eneste uge.

Mandag kom programmet for Serie A, og her sætter man i gang 20. juni, mens sidste spillerunde er sat til 2. august.

Da der resterer 12 hele runder plus fire udsatte kampe, er det med andre ord nødvendigt at spille to runder i alle uger.

De fleste weekendrunder spilles fra lørdag til mandag, mens midtugerunderne typisk afvikles fra tirsdag til torsdag.

Langt de fleste kampe begynder enten klokken 19.30 eller 21.45, men i weekenden spilles enkelte kampe fra klokken 17.15.

Kamptidspunkterne har været et tema, fordi ligaens spillerforening har udtrykt bekymring for at spille for tidligt på dagen, da der kan være meget høje temperaturer i sommermånederne.

I Spanien, hvor der mangler at blive spillet 11 runder, er der også udsigt til at spille to runder hver uge.

Godt nok tager man hul på ligaen 11. juni - ni dage før Serie A - men i Spanien er det ambitionen at gøre ligaen færdig tidligere. Sidste runde er programsat til 19. juli.

Også i Premier League vil der være uger med to runder, men der er undtagelser, da der blot resterer ni hele runder.

I Bundesligaen er man endnu tættere på målstregen, da man kun mangler fem runder. Her genstartede man ligaen 16. maj og har siden afviklet fire runder.