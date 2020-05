Serie A-klubber ønsker stadig at spille sæsonen færdig

På et videomøde fredag, hvor alle klubber deltog, blev samtlige 20 klubber enige om fortsat at støtte, at man spiller færdig.

Det meddeler Lega Serie A, som er pendant til Divisionsforeningen herhjemme, fredag ifølge flere nyhedsbureauer og italienske medier.

For to uger siden stemte klubberne om det samme, men siden har Italiens sportsminister, Vincenzo Spadafora, sået tvivl om, hvorvidt det er en god idé at spille mere fodbold i denne sæson.

Onsdag lød det fra sportsministeren, at det er usandsynligt at spille mere fodbold i Italien i denne sæson.

- Jeg ser en stadigt mere snæver chance for at genoptage Serie A. Hvis jeg var præsident i en af klubberne, ville jeg fokusere på næste sæson, sagde Spadafora til tv-stationen La7.

Senest er ligaerne i både Holland og Frankrig blevet afblæst. I Belgien har man truffet samme beslutning, men afventer at blåstemple den på et snarligt møde.

De italienske klubber håber at kunne starte en form for træning fra 18. maj, og målet er at begynde at spille sæsonen færdig fra weekenden 13.-14. juni.

Tidligere har præsidenten for Italiens Fodboldforbund (FIGC), Gabriele Gravina, udtalt, at en aflysning af sæsonen vil slå italiensk fodbold ihjel.

Baggrunden er massive indtægter, som klubberne vil gå glip af, hvis sæsonen ikke spilles færdig.

Ifølge AFP forventer man i forbundet et tab på tæt på seks milliarder kroner på grund af manglede indtægter fra tv-aftaler, sponsorer, billetsalg og markedsføring, hvis sæsonen annulleres.

Vincenzo Spadafora udtalte dog torsdag til italienske Rai, at den italienske regering vil hjælpe så meget som muligt med at begrænse det økonomiske tab i fodboldverdenen, skriver AFP.

Serie A har ligget stille siden 12. marts på grund af coronakrisen.