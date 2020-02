Serie A-klub må til lommerne efter tilhængeres coronaråb

Det kommer til at koste den italienske fodboldklub Brescia en bøde, at nogle af klubbens tilhængere drillede Napoli-fans og -spillere med tilråb om coronavirus i Serie A-kampen mellem de to klubber i fredags.

Ifølge nyhedsbureauet AFP har den italienske ligaforening takseret gentagne råb om "Napoli, coronavirus" til en bøde på 10.000 euro, svarende til 74.000 danske kroner.

Ligaens disciplinærkomité, der har truffet afgørelsen, kalder råbene "vulgære og fornærmende".

Det nordlige Italien kæmper lige nu med den potentielt dødelige virus, der brød ud i Kina før nytår.

Mere end 300 mennesker er konstateret smittet og 10 har mistet livet i Italien som følge af sygdommen.

Situationen førte til, at fire planlagte Serie A-kampe i den nordlige del af landet søndag blev aflyst i et forsøg på at isolere sygdommen.

Brescias såkaldte hardcore ultra fans har ifølge AFP udsendt en erklæring, hvor man siger undskyld for tilråbene.

- Vi forstår, at vi har lavet en fejl, eftersom vores land står over for en mulig spredning af sygdommen, og vi undskylder over for de involverede italienske familier, lyder det.