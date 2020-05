Serie A forventer genoptagelse 13. juni

Hvis alt går vel, genoptages Serie A-sæsonen om en måned.

På et videomøde mellem klubberne i Italiens bedste fodboldrække er man onsdag kommet frem til, at man bør gå efter en genoptagelse af den afbrudte sæson 13. juni.

Det skriver ligaen på sin hjemmeside.

- Genoptagelsen skal ske i overensstemmelse med regeringens regler og i overensstemmelse med de medicinske protokoller, der skal beskytte spillere og klubansatte, lyder det.

Retningslinjerne er anderledes for Serie A end i eksempelvis Superligaen.

I protokollerne for en genoptagelse af Serie A lyder det, at hvis en spiller eller et stabsmedlem testes positiv for coronavirus, skal hele holdet gå 14 dage i karantæne.

I Danmark lyder det fra Divisionsforeningen, at det kun er smittede spillere, som skal gå i karantæne.

Bliver Serie A sat i gang igen 13. juni, vil klubberne have næsten fire uger til at få spillerne op i fulde omdrejninger.

Den italienske regering har godkendt, at holdtræningen kan genoptages fra mandag 18. maj.

Allerede i sidste uge genoptog Christian Eriksen, Simon Kjær og de øvrige Serie A-spillere træningen med en lang række restriktioner og begrænsninger. Derfor træner spillerne individuelt uden nærkampe og anden fysisk kontakt.

Serie A har i lighed med mange andre ligaer og turneringer været sat på pause siden starten af marts på grund af coronavirus.

Der resterer 12 spillerunder, og der er stadig stor spænding om mesterskabet.

De forsvarende mestre fra Juventus indtager førstepladsen med et enkelt point ned til Lazio på andenpladsen. Dernæst er der et stort hul ned til Inter og Atalanta.