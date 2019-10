I forbindelse med sit skifte fra Ajax til Genoa lagde 33-årige Lasse Schöne stor vægt på, at man i italiensk fodbold ikke skeler til alderen, når holdet skal sættes. Derfor kan skiftet potentielt være karriereforlængende for midtbanespilleren.

Serie A er blevet en danskermagnet

Seks landsholdsspillere spiller til daglig i Serie A, og de mener, at ligaen er i fremgang. Åge Hareide glæder sig over, at spillerne er i taktisk mesterlære.

Hvis der ryger et par italienske udtryk ud af munden på de danske fodboldlandsholdsspillere i denne tid, er det helt logisk. Over sommeren er den italienske Serie A nemlig blevet den liga med flest danske landsholdsspillere. Seks styks for at være præcis.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her