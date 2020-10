Serie A-dansker dedikerer første mål til hjælpsomme kolleger

Mikkel Damsgaard roser sin holdkammerater for at have gjort tilvænningsfasen nem i Sampdoria.

Den 20-årige danske fodboldspiller Mikkel Damsgaard sender en stor tak til sine holdkammerater i Serie A-klubben Sampdoria.

De har gjort det nemt for den unge dansker at falde til i Genova-klubben efter sommerskiftet fra FC Nordsjælland. Derfor dedikerer han sit første mål i den stærke liga til dem.

- Det er fantastisk for mig at score mit første mål i Sampdoria, så jeg er meget glad, og jeg er taknemmelig for, at holdkammeraterne har støttet mig, så det har været nemt at være på banen.

- Jeg dedikerer målet til mine holdkammerater, venner og familie, for de har støttet mig, siger Mikkel Damsgaard til klubbens YouTube-kanal.

Målet faldt lørdag aften med et kvarter tilbage af hjemmekampen mod Lazio. Her gjorde Damsgaard det slutresultatet 3-0 med en flot scoring syv minutter efter sin indskiftning.

Med et fikst træk kom han forbi to forsvarsspillere, før han med en maskeret afslutning sendte bolden op i målhjørnet i den modsatte retning af, hvad målmanden og en forsvarsspiller forventede.

Det var Sampdorias anden sejr i træk, og Mikkel Damsgaard har set lovende takter fra holdet.

- Jeg er meget glad for kampen mod Lazio. Holdet gjorde det godt og havde en stor energi, for vi ville virkelig vinde på hjemmebane. Vi kæmpede for hinanden.

- Vi er et motiveret hold med en stor selvtillid, og vi kan forhåbentlig fortsætte vores gode stime, så vi kan få flere sejre, siger Mikkel Damsgaard.

U21-landsholdsspilleren har fået spilletid i tre ud af fire Serie A-kampe i denne sæson. Han er startet inde i en enkelt af dem.