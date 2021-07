Sergio Ramos fortsætter karrieren i Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain har hentet den tidligere Real Madrid-stjerne Sergio Ramos.

35-årige Ramos forlod Real Madrid på en fri transfer tidligere på sommeren og fortsætter altså nu karrieren i Frankrig.

Parterne har lavet en toårig aftale, meddeler PSG på sin hjemmeside.

- Sergio er en komplet fodboldspiller. En af de bedste forsvarsspiller i historien. Han er en født sportsmand, en leder og en sand professionel, siger PSG's direktør og formand, Nasser al-Khelaifi, og tilføjer:

- Jeg er stolt over at se ham i en Paris Saint-Germain-trøje, og jeg ved, at vores fans vil sørge for en fantastisk velkomst til ham.

671 kampe har Ramos spillet for Real Madrid i sine 16 sæsoner i klubben. Heri har han scoret 101 mål.

- Det her er en stor ændring i mit liv, en ny udfordring, og jeg vil aldrig glemme denne dag. Jeg er meget stolt over at være en del af dette ambitiøse projekt og denne trup med så mange store spillere, siger Ramos.

Sergio Ramos var i den forgangne sæson en del ude med skader, hvorfor han blot spillede 21 kampe.

Skadespausen betød også, at Ramos ifølge landstræner Luis Enriques mening ikke var i form til at være en del af den spanske EM-trup.

Forsvarsklippen har spillet langt størstedelen af sin seniorkarriere i Real Madrid, men han fik i sin tid sit gennembrud i Sevilla, hvor han debuterede som teenager og spillede 45 kampe, inden Real Madrid hentede ham.