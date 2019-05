Sergio Ramos bad om at skifte fra Madrid til Kina

Pérez fortæller, at han blev nødt til at sige nej til den 33-årige anfører i Real Madrid.

- Ramos kom ind på mit kontor med sin agent, og de fortalte mig, at de havde et fået et godt tilbud fra Kina, men at kinesiske regler gjorde, at klubben ikke kunne betale for transferen, siger Pérez.

- Hvad skulle jeg sige? Vi sagde, at det ikke kunne lade sig gøre, da Real Madrid ikke har råd til at miste sin anfører gratis, da det ville sætte en forfærdelig præcedens for andre spillere, siger Perez i interviewet.

Den spanske forsvarsgeneral er den spiller i Real Madrids nuværende trup, der har været længst tid i klubben. Ramos kom til Madrid fra Sevilla som 19-årig i 2005.

Den længe elsket anfører har fået hård kritik for sine præstationer i en af Real Madrids værste sæsoner i nyere tid.

Klubben endte på tredjepladsen i den spanske liga, 19 point bag Barcelona, og tabte 12 kampe i sæsonen for første gang i 20 år.

Derudover slog Barcelona klubben ud af den spanske pokalturnering, og Madrid røg ud til Ajax i ottendedelsfinalen i Champions League efter at have vundet den store turnering tre år i træk.

Sergio Ramos er nummer fem på listen over flest kampe for Real Madrid i historien med sine 606 kampe.