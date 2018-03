Serena Williams taber søsterduel og er færdig i Indian Wells

Serena Williams er færdig i sin comebackturnering efter et nederlag i to sæt til storesøster Venus Williams.

De amerikanske tennissøstre stod natten til tirsdag over for hinanden i tredje runde ved WTA-turneringen i Indian Wells. Og her lykkedes det Venus at slå sin et år yngre lillesøster med cifrene 6-3, 6-4.