Serena Williams slår søster Venus i tæt tennisduel

Den 23-foldige grand slam-vinder i single vandt ottendedelsfinalen med cifrene 3-6, 6-3, 6-4 efter 2 timer og 21 minutter på banen.

Dermed fører hun 19-12 i den indbyrdes statistik mod Venus Williams.

Som i de fleste andre møder mellem de to stillede 38-årige Serena Williams op som favorit, og hun kom da også blændende fra start med et servegennembrud til 1-0.

Hun spillede sig også til to breakmuligheder for at øge til 3-0, men så begyndte den to år ældre Venus Williams at finde sit spil.

Hun ikke bare holdt serv, men snuppede fem partier i træk med blandt andet to servegennembrud, så hun siden kunne serve sættet hjem med 6-3.

Kampen bød på en række meget lange partier, og oftest faldt de ud til storesøsterens side. Foran 3-2 i andet sæt lykkedes det omsider Serena Williams at vinde et maratonparti og bringe sig på 4-2, hvilket banede vejen til sætsejren på 6-3.

I tredje sæt var Venus Williams på vinderkurs med en føring på 4-2, men Serena Williams vendte kampen på hovedet ved at vinde de fire sidste partier.

Turneringen i Lexington fungerer som opvarmning til US Open, der begynder 31. august.